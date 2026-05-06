Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию в преддверии празднования Дня Победы. Лайнер короля встретили в московском аэропорту официальные лица, кадрами поделилось агентство Ruptly.

Монарх приехал в российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает государственное информагентство Bernama.

Предыдущий визит в Россию султана Ибрагима состоялся в январе этого года. Монарх приезжал с частным визитом в Санкт-Петербург и посетил музей Эрмитаж с экскурсией. Экспонаты ему лично показывал Владимир Путин, а также гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.

В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, парад состоится без демонстрации военной техники. В Минобороны пояснили, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы. Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.

