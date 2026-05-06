Примерка за деньги: почему невестам приходится платить еще до покупки платья

Невесты нередко узнают о дополнительных расходах на месте. И в некоторых случаях они могут быть оправданными.

В российских свадебных салонах все чаще вводят плату за примерку платьев. Подробнее об этом написало издание Life.ru, которое выяснило у представителей сферы продаж и юриста, насколько такая практика оправдана и соответствует ли она законодательству.

Чаще всего невесты жаловались, что узнают о дополнительных расходах на месте. Помимо покупки самого наряда, им предлагали оплатить пользование примерочной.

Директор свадебного салона Екатерина Акишина рассказала, что в крупных салонах США и Испании примерки обычно остаются бесплатными. По ее словам, некоторые российские салоны начали вводить оплату из-за опасений, что посетители приходят только посмотреть платья и ничего не покупают.

При этом специалист подчеркнула, что свадебная примерка — это важный момент для любой девушки, поэтому ограничивать выбор невест не стоит.

«Хочется создать максимально комфортные условия и сделать примерку праздником, чтобы она не думала, надо ей платить или нет и что будет, если платье не подойдет», — отметила Екатерина.

Однако в отдельных случаях плата может быть оправданной. Как пояснила свадебный организатор Жанна Абодан, это относится к салонам, в которых примерка подразумевает полноценную консультацию со стилистом, включающую подбор аксессуаров, обуви и украшений. По ее словам, за такой расширенный сервис брать деньги допустимо, однако подобных салонов немного.

В остальных случаях, по мнению Абодан, требование оплаты выглядит необоснованным. Она отметила, что девушек, которые посещают свадебные салоны ради развлечения, значительно меньше, чем реальных покупателей. При этом именно настоящие невесты чаще всего жалуются на отсутствие предварительного предупреждения о платных услугах.

К тому же эксперт добавила, что возможные убытки и риски обычно уже заложены в стоимость товаров.

Платить ли за примерку свадебного платья, если требуют

Отдельная же плата за примерку свадебных платьев противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров в России. Об этом заявила юрист Людмила Айвар.

Она напомнила, что соответствующие разъяснения выпустил Роспотребнадзор в марте текущего года.

По словам Айвар, примерка — это не самостоятельная услуга, а часть ознакомления покупателя с товаром перед покупкой. Поэтому требование оплаты в размере от 500 до пяти тысяч рублей за саму примерку незаконно. Юрист подчеркнула, что салоны объясняют такую практику высокими расходами, риском порчи дорогих платьев и большим количеством посетителей, которые ничего не приобретают.

При этом правозащитник уточнила, что платить можно только за дополнительные услуги. Например, за индивидуальную консультацию стилиста, аренду отдельного зала, фотосессию или другие специальные предложения. В таких случаях салон обязан заранее сообщить клиенту стоимость и условия — на сайте, по телефону или в договоре, а также получить согласие потребителя.

Также Айвар подчеркнула, что продавец вправе потребовать компенсацию только в случае порчи товара во время примерки, а не взимать деньги заранее в качестве страховки.

