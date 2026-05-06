Лишали лекарств и наказывали музыкой: что известно о скандале с рехабом Стаса Пьехи

Пострадавший потребовал 20 миллионов рублей компенсации.

Наркологический центр Стаса Пьехи оказался в центре скандала. На жесткие условия содержания в клинике пожаловался один из бывших пациентов. Он утверждает, что его лишали сна и жизненно необходимых лекарств. Якобы по этой причине он сбежал из медцентра и теперь требует компенсацию — 20 миллионов рублей. В самом рехабе информацию о нарушениях категорически отрицают. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал в клинике и попытался разобраться в этой запутанной истории.

В клинике Стаса Пьехи теперь только и разговоров о жалобе недовольного клиента. Мужчина прошел дорогостоящий курс лечения и теперь требует 20 миллионов рублей за якобы пытки и издевательства врачей.

«Три месяца лечился там, с его слов. Лечением остался недоволен. И направил туда претензию», — заявил адвокат пострадавшего Константин Ерохин.

Мужчине, страдающему психическим расстройством, пообещали полный комплекс услуг — сопровождение, психологи, прогулки. На деле, по его словам, не давали лекарств, обращения за скорой помощью игнорировали, по ночам наказывали громкой музыкой, заставляли делать ремонт, не выпускали из здания, из-за чего пришлось сбежать.

«Мы на третьем этаже взяли две палки, к ним привязали мокрое полотенце. Палки положили крестом и начали винтить, чтобы расширить решетку. Мы пролезли через решетку, прыгнули с третьего этажа», — рассказал пострадавший Антон.

В самой клинике категорически отрицают все обвинения. Единственное, с чем согласны: пациент действительно ушел самостоятельно. Утверждают: все процедуры проводятся с добровольного согласия пациентов, а этот случай не более чем попытка заработать на громком имени.

— У нас тут не пыточная камера, а лечебное учреждение. Сюда ложатся по информированному согласию, — объяснил главный врач сети медицинских центров Александр Панов.

— Это, может, это потребительский экстремизм или что? — спросил корреспондент.

— Этот момент я как раз не отрицаю, потому что потребительский терроризм, экстремизм — это тема достаточно популярная, есть и юристы, и всякие адвокаты, которые иногда помогают некоторым пациентам.

В клинике нам решили провести экскурсию и дали пообщаться с пациентами.

— Хорошее отношение или как вообще?

— Более чем. Идеальное.

— То есть хорошо относятся? Выпускают спокойно?

— Да все хорошо.

— Принудительного нет лекарственного приема?

— Нет-нет.

«Вот в таких условиях живут пациенты, одна из комнат, кровать, шкаф, письменный стол, душевая, ну и окно, правда, с решетками», — указал корреспондент.

Клиника Пьехи, оформленная на мать Илону Броневицкую, — не из дешевых. Консультация специалистов здесь стартует от восьми тысяч рублей. Подобные центры есть по всей России, и к лечению нужно отнестись серьезно. Помимо базового медицинского наблюдения, обязательно индивидуальная и групповая психотерапия, занятия с инструкторами ЛФК.

«Отработка новых поведенческих паттернов поведения, как противостоять влечению, как избегать триггеров, границы с тем, что он употреблял. Это достаточно серьезные навыки, к которым нужно вернуться и которые нужно существенно натренировать с момента выхода, чтобы у него были инструменты для поддержания трезвости», — отметил нарколог Василий Шуров.

Многие такой режим называют пыткой, хотя на самом деле — это обычная медицинская дисциплина. И в случае с пациентом он мог просто перепутать жесткие правила реабилитации. Многие сегодня вообще не в курсе, что такое настоящий рехаб, и знают о них только по роликам в соцсетях — где центры представляют как пыточные. Теперь в случае с клиникой известного певца будет разбираться суд.

