Сочная и сладкая: почему важно успеть посадить малину в мае

Специалисты Россельхозцентра назвали главное правило весенней посадки малины, нарушение которого грозит потерей урожая. Об этом сообщает URA.RU.

Май во многих регионах нашей страны считается оптимальным месяцем для закладки малинника, однако ключевое условие успеха — успеть разместить саженцы в грунте до того, как на них начнут распускаться почки.

«Если высадить малину после начала вегетации, когда почки распустились, растение может не успеть прижиться», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что затягивать с процедурой нельзя и по другой причине. Низкая температура почвы угнетает работу корней, потому земля должна прогреться минимум до десяти градусов тепла, а угроза возвратных заморозков окончательно миновать.

Для средней полосы, Урала и Сибири такие условия как раз складываются в течение мая.

В Россельхозцентре советуют обращать внимание на сортность. У растений высшего качества должно быть не менее трех корней длиной больше 15 сантиметров, а диаметр основания побега — от одного сантиметра. Второсортные экземпляры обладают корнями не короче десяти сантиметров и побегом диаметром от восьми миллиметров.

Специалисты призывают приобретать материал, адаптированный к местному климату, и обязательно проверять отсутствие механических повреждений, признаков высыхания и болезней.

Особое внимание уделяют корням.

«Чтобы предотвратить обезвоживание, корни следует обработать глиняной или почвенной болтушкой, обернуть во влажный материал и поместить в пленчатые пакеты или иную подходящую упаковку», — уточнили эксперты.

Кора здорового куста плотная, гладкая, без некроза. При легком царапании ногтем под ней должна обнажаться влажная зеленая ткань. Покупать весной лучше растения со спящими почками — экземпляры с уже раскрывшимися листочками рискуют погибнуть даже от слабого похолодания.

Перед тем как отправить саженец в землю, его корни необходимо продезинфицировать в течение пяти минут, после чего тщательно промыть чистой водой.

Яму копают глубиной 40 сантиметров, на дно укладывают слой компоста или навоза толщиной 15–20 сантиметров, добавляют 20 граммов суперфосфата и перемешивают с почвой. Саженец помещают в лунку, грунт уплотняют, обильно поливают и привязывают к опоре, чтобы ветер не раскачивал куст.

Оптимальное расстояние между рядами — полтора метра. После высадки полив проводят каждые два-три дня, расходуя по пять-семь литров воды на растение, а в засушливую погоду норму увеличивают.

