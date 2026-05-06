В Подмосковье зажгли Вечный огонь при поддержке «Единой России»

Фото, видео: 5-tv.ru

В поселке Шатурторф в Подмосковье зажгли Вечный огонь при поддержке партии «Единая Россия». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Пламя зажгли в сквере у мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). После этого прозвучал гимн РФ и прошло возложение цветов.

В годы войны предприятия торфяной промышленности и энергетики Шатурторфа обеспечивали стабильную работу энергетической системы, в том числе снабжение столицы. По этой причине история поселка неразрывно связана с трудовым и военным подвигом страны.

«Для меня этот поселок не просто пункт проживания — это Родина, здесь все родное», — рассказал пенсионер, бывший директор Шатурского торфопредприятия Анатолий Ребров.

В преддверии Дня Победы у мемориала провели полную реконструкцию по народной программе партии. Анатолий Ребров выразил благодарность тем, кто занимался преображением памятника в монумент.

Он добавил, на этом месте будут проходить все торжества, в том числе свадебные. Память о ВОВ никогда не угаснет, а будет лишь развиваться и усиливаться в молодом поколении.

