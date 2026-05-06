«Слишком далеко»: Трамп охарактеризовал переговоры с Ираном
При этом глава Белого дома допустил личный визит в Пакистан.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охладил ожидания о скором начале прямого мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).
Издание дозвонилось до американского лидера и поинтересовалось, не пора ли отправлять корреспондента в Исламабад для освещения исторической церемонии.
«Я думаю, мы это сделаем (начнем прямые переговоры. — Прим. ред.), но это еще слишком далеко», — заявил Трамп, дав понять, что момент для подписания документа пока не наступил.
Телефонный разговор с журналистом состоялся вскоре после публикации главы Белого дома в соцсети Truth Social. В том посте Трамп, с одной стороны, пообещал лично вылететь в Пакистан ради заключения мира, а с другой — выдвинул жесткий ультиматум. Если Иран отвергнет условия США, бомбардировки возобновятся с еще большей интенсивностью.
При этом Трамп уточнил, что в случае согласия «высокоэффективная блокада» гарантирует свободу судоходства в Ормузском проливе для всех стран, включая саму Исламскую республику.
Ранее госсекретарь Марко Рубио объявил, что активная фаза операции «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, стороны переходят к рассмотрению возможных путей урегулирования, однако для развития мирного атома Тегерану вовсе не обязательно заниматься обогащением урана.
