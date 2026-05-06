«Не знали о беременности»: в палатке нашли мертвого младенца после тайных родов

Его близнец смог выжить.

В Австралии полиция обнаружила 37-летнюю женщину, которая тайно родила двойню в палатке. Однако один из младенцев скончался. Об этом сообщило Mirror.

Инцидент произошел на берегу реки рядом с пляжем Уогга-Бич. Спасатели, прибывшие на вызов в стихийный лагерь для бездомных, нашли тело одного ребенка и его выжившего близнеца.

Мать и второй новорожденный были немедленно госпитализированы. При этом состояние выжившего младенца оценивалось как критическое.

По данным полиции, женщина проживала в этой палатке со своим партнером около пяти месяцев из-за острого жилищного кризиса в регионе. Ее родственница в социальных сетях заступилась за кузину, опровергнув слухи о зависимостях.

«Наша семья даже не знала о беременности, но одну вещь я проясню очень точно — у нее никогда не было проблем с наркотиками или алкоголем», — отметила она.

По ее словам, женщина бежала от домашнего насилия и пыталась найти нормальное жилье. Но огромные очереди на социальные квартиры сделали это невозможным.

«Она активно пыталась закрепиться в жилье, но любой, кто понимает текущий арендный кризис в Уогга-Уогга, знает, насколько это почти невыполнимо», — поделилась родственница.

Министр жилищного строительства Нового Южного Уэльса Роуз Джексон назвала случившееся душераздирающим событием.

«Смерть любого представителя нашего бездомного сообщества трагична, но смерть новорожденного ребенка находится за пределами понимания», — заявила она.

Джексон инициировала расследование обстоятельств жизни этой семьи. Местные власти отметили, что лагерь бездомных у реки увеличивается с каждым годом.

На данный момент мать уже выписана из больницы, а выжившего близнеца перевезли в специализированную клинику Сиднея для дальнейшего лечения.

