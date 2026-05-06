Значительно уменьшает вероятность: какой продукт снижает риск болезни Альцгеймера

Решение включить его в рацион благотворно скажется на когнитивных функциях.

Регулярное включение куриных яиц в рацион питания способствует значительному уменьшению вероятности возникновения болезни Альцгеймера. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале The Journal of Nutrition.

Специалисты установили прямую корреляцию между частотой употребления данного продукта и сохранением ясности ума у представителей старшего поколения.

Согласно представленным данным, защитный эффект проявляется даже при сравнительно редком присутствии яиц в меню, однако максимальная польза была зафиксирована у тех, кто придерживается определенной диетической стратегии на постоянной основе.

В ходе научной работы эксперты проанализировали медицинские показатели более чем 40 тысяч добровольцев, чей возраст превышал 65 лет.

Наблюдение за состоянием здоровья этой группы продолжалось в течение 15 лет. Выяснилось, что участники, съедавшие не менее пяти яиц в неделю, страдали от патологий головного мозга на 27% реже, чем те, кто практически полностью исключил этот продукт из питания.

Ученые отметили, что даже употребление яиц от одного до трех раз в месяц способно снизить риски на 17%. Исследователи связывают такие показатели с наличием в составе холина, необходимого для корректной работы нейронов и укрепления памяти, а также лютеина и зеаксантина, которые эффективно противостоят окислительному стрессу.

Положительное влияние продукта также обусловлено содержанием омега-3 жирных кислот и специфических фосфолипидов, играющих ключевую роль в процессах передачи импульсов между клетками мозга.

Несмотря на впечатляющие цифры, авторы проекта призывают не рассматривать яйца как универсальную панацею от старческого слабоумия.

Специалисты подчеркивают, что наиболее выраженный профилактический эффект достигается только в тех случаях, когда потребление яиц становится частью комплексного подхода к здоровому образу жизни и сбалансированному питанию.

