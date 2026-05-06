Девушка пострадала из-за прорыва кипятка на проезжей части на востоке Москвы
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Она получила ожоги ног.
Жительница Москвы пострадала из-за прорыва кипятка на проезжей части на востоке города — она получила ожог ног. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Инцидент произошел на Молдагуловой улице. Пострадавшая была госпитализирована.
Дорога перекрыта, на месте работают экстренные службы.
Новость дополняется.