«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам

Благодаря кадровой программе участники СВО могут устроиться на госслужбу.

Ветераны специальной военной операции (СВО) из Тамбовской области находят себя в гражданской жизни благодаря программе «Герои Тамбовщины». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Многие ребята (бойцы СВО — Прим. ред.) сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе», — рассказал глава региона.

Также Первышов подчеркнул, что сам участвовал в спецоперации и находится в постоянном контакте с участниками программы «Герои Тамбовщины». Губернатор отметил, что лично принимает как ветеранов, так и членов их семей, и сам получает от них ощутимую поддержку. Вместе с ним прием военнослужащих ведут бойцы, уже получившие посты на государственной муниципальной службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев пообещал Путину помочь ветеранам СВО, участвующим в выборах.

