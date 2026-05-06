Реклама в обмен на VIP: блогер обвинил команду Гуфа в срыве договоренностей

Блогер не получил билеты на концерт рэпера Гуфа после рекламы его выступления

Стороны заранее обсудили бартер. Однако позже менеджер музыканта якобы придумал причину его несоблюдения и перестал выходить на связь.

Блогер по имени Михаил заявил, что не получил обещанные билеты на концерт рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, после рекламы выступления артиста в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам мужчины, предложение о сотрудничестве ему поступило от менеджера исполнителя.

Блогер рассказал, что стороны договорились о бартере. По его словам, он должен был разместить рекламу концерта в личном аккаунте, а взамен ему пообещали билеты и доступ в VIP‑зону мероприятия. Михаил согласился на выдвинутые условия и выполнил свою часть договоренностей.

Однако, когда наступило время проведение концерта, обещанные билеты ему не отправили. Позже, по словам блогера, представитель Гуфа объяснил ситуацию тем, что были проблемы со связью.

Михаил отметил, что после этого он сам предложил несколько вариантов урегулирования ситуации, в числе которых были оплата рекламной публикации и отправка сувенирной продукции от музыканта. После этого менеджер исполнителя перестал выходить на связь с мужчиной.

При этом мнения пользователей разделились в соцсетях. Одна часть людей раскритиковала представителей Гуфа за непрофессиональный подход, тогда как другие отметили, что блогерам нужно заранее проверять условия сотрудничества и надежность партнеров.

Из-за этого инцидента внимание пользователей привлекло недавнее сообщение, что уголовное дело в отношении Гуфа, связанное с инцидентом в подмосковной бане, прекратили.

