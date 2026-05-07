Энергетики и задержка дыхания: какие привычки могут привести к инсульту

Врач-невролог перечислил повседневные действия, которые могут спровоцировать болезнь.

Популярные привычки, кажущиеся на первый взгляд безобидными, способны привести к жизнеугрожающим последствиям и вызвать инсульт. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на специалиста в области неврологии Байбина Чена.

Первым пунктом в списке запретов доктора Чена стоят энергетические напитки.

«Номер один — я не пью энергетики. Лично я придерживаюсь обычного кофе по утрам, потому что многие энергетические напитки содержат очень высокое содержание кофеина, иногда приближающееся к рекомендуемому суточному лимиту для большинства взрослых или превышающее его», — пояснил специалист.

По его словам, сочетание огромных доз кофеина с гуараной и таурином нарушает регуляцию работы сосудов и провоцирует аритмию, что ведет к образованию тромбов. Кроме того, чрезмерное количество витаминов группы B в таких напитках может со временем вызвать серьезное повреждение нервов.

Второй опасной привычкой врач назвал задержку дыхания при поднятии тяжестей в спортзале. В этом случае артериальное давление может подскочить до критических отметок, создавая колоссальную нагрузку на сосуды головного мозга.

Также специалист предостерег любителей йоги от асан, требующих сильного переразгибания или наклона шеи. Подобные манипуляции могут вызвать расслоение стенки сосуда, что неминуемо приведет к инсульту. Чен рекомендует заменять опасные упражнения более безопасными альтернативами с контролем дыхания и внимательным отношением к положению тела.

