Опасная подкормка: почему древесная зола может погубить ваш урожай

Перед использованием золы в качестве удобрения нужно проверить грунт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огородникам следует проявлять осторожность при использовании пепла в качестве удобрения из-за риска навредить растениям.

Использование древесной золы на садовых участках требует предельной осторожности и предварительной проверки состава грунта. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.

Распространенное мнение о том, что обильное внесение пепла гарантирует бурный рост любых культур, является ошибочным и может нанести серьезный вред посадкам. Эксперты подчеркивают, что зола категорически не подходит для таких растений, как укроп или голубика.

Даже в случае с картофелем, огурцами, помидорами и клубникой, которые традиционно считаются лояльными к такой подкормке, необходимо учитывать уровень кислотности земли. Если показатель pH превышает 6,5, использование зольного удобрения становится запрещенным приемом.

Важным аспектом является соблюдение технологии и графика внесения вещества в почву. Для сухой подкормки рекомендуется дозировка не более 200 граммов, что эквивалентно одному стакану, на каждый квадратный метр площади.

Процедуру следует проводить минимум за две недели до начала посадочных работ: порошок распределяют по поверхности земли, после чего перекапывают грядки на глубину от десяти до 15 сантиметров. При добавлении удобрения непосредственно в лунку важно создать защитную прослойку грунта толщиной пять-семь сантиметров.

В противном случае существует высокий риск термического повреждения корневой системы. Кроме того, специалисты предостерегают от одновременного смешивания золы с мочевиной, аммиачной селитрой или суперфосфатом — между этими подкормками обязательно должен быть временной интервал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.