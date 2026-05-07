Не такой безобидный: кому стоит осторожнее есть творог

Если неправильно употреблять молочный продукт, можно недополучить важного микроэлемента.

Творог известен, как вкусный и полезный продукт. Однако, как и у любой еды, у этого «суперфуда» есть ряд противопоказаний. Особенно важно учитывать это при наличии тех или иных заболеваний — например, анемии. Врач общей практики Елена Алексенцева рассказала URA.RU, можно ли употреблять творог при этом заболевании.

При железодефицитной анемии больному назначается специфическая диета. Учитывая то, как творог взаимодействует с железом, при совместном употреблении с железосодержащими продуктами биодоступность этого микроэлемента снижается на 30–50%. Он начинает конкурировать за механизмы усвоения в кишечнике с казеином, которым богат творог, пояснила эксперт.

Чтобы избежать противоречия, следует есть творог и железосодержащие продукты с разницей минимум в 2–3 часа. Многие предпочитают употреблять его вечером, так как молочный казеин мягко усваивается и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт во время сна. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и переносимость лактозы — в целом, строгих правил есть творог утром или же вечером нет. Нормальная суточная порция для взрослого — 100-150 граммов в день.

