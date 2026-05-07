Вырастает большой и вкусной: как и когда нужно сажать свеклу для хорошего урожая

Садовод Самойлова: сеять свеклу в средней полосе лучше всего в середине мая

Овощ плохо переносит холодную почву, поэтому важно правильно подобрать период.

Многие дачники полагают, что свекла — неприхотливая культура, однако на практике корнеплоды нередко вырастают мелкими, твердыми или уходят в стрелку. В беседе с изданием URA.RU садовод Светлана Самойлова рассказала, как правильно выбрать время посадки, подготовить грядку и подобрать семена для того, чтобы получить действительно хороший урожай.

В какие дни лучше сажать свеклу в мае

По словам специалиста, свекла плохо переносит холодную почву. Если посеять семена слишком рано, то растение может начать цвести вместо формирования корнеплода.

Наиболее благоприятным периодом для посадки по лунному календарю в 2026 году, как пояснила эксперт, считается время с 5 мая по 16 мая, когда Луна убывает. В этот период развитие растений больше направлено на формирование корней.

При этом эксперт подчеркнула, что ориентироваться нужно прежде всего на температуру земли. Почва должна прогреться минимум до десяти градусов на глубине около десяти сантиметров. В средней полосе России такие условия обычно складываются к середине мая, а в Сибири и на Урале — ближе к концу месяца.

Неблагоприятными днями для посева являются 17,18 и 19 мая.

Какие семена свеклы удобнее для посадки

Традиционные семена свеклы содержат сразу несколько ростков, поэтому после всходов растения приходится прореживать.

Самойлова отметила, что в продаже есть одинарные семена, которые разделяет производитель. Их можно сразу высаживать на расстоянии около десяти сантиметров друг от друга и не заниматься последующим прореживанием.

Если же используются обычные многоростковые семена, часть растений придется удалить для того, чтобы корнеплоды не мешали друг другу развиваться.

Какой сорт свеклы лучше выбрать

По форме свекла делится на круглую и цилиндрическую. Эксперт призналась, что предпочитает вытянутые сорта, поскольку их проще чистить и нарезать.

Она посоветовала обращать внимание не столько на производителя, сколько на срок годности семян и сроки созревания. Ранние сорта подходят для летнего употребления, а поздние — для хранения зимой.

Как подготовить грядку и засеять свеклу

Свекла лучше растет в рыхлой и питательной почве. По словам Самойловой, плотная земля мешает ее корнеплодам нормально развиваться.

До посадки специалист порекомендовала внести компост, костную и рыбную муку, а также комплексные минеральные удобрения. Помимо этого, она предупредила, что древесную золу под свеклу и другие корнеплоды добавлять не нужно.

В открытом грунте семена свеклы высевают в бороздки глубиной два-три сантиметра. Между рядами оставляют примерно 25-30 сантиметров.

В теплице свеклу можно выращивать как на отдельной грядке, так и через рассаду для дальнейшей пересадки в открытый грунт. По словам садовода, тепличная рассада позволит получить урожай раньше.

