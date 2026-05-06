В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на выпускных

Запрет некоторых российских школ включать иностранную музыку на выпускных вечерах выглядит странно. Свое мнение по этому поводу озвучил депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

По его мнению, запрещать детям слушать такую музыку на празднике — это довольно странное толкование закона о защите родного языка.

«Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — подчеркнул Милонов в своем Telegram-канале.

Вместе с коллегами по партии парламентарий поднимет вопрос о внесении некоторых поправок в российское законодательство, чтобы впредь избежать непонимания со стороны некоторых учебных заведений.

