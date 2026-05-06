По дороге воспоминаний: «Электропоезд Победы» отправился из подмосковной Балашихи

С песнями и танцами «Электропоезд Победы» сегодня отправился от станции Железнодорожная в подмосковной Балашихе. Среди пассажиров — участники Великой Отечественной и бывшие узники концлагерей. Сопровождают их волонтеры и юнармейцы.

Во время поездки ветераны поделились воспоминаниями о событиях тех лет. А сотрудники музея рассказали интересные факты о работе железной дороги в годы войны.

Эта акция — одно из многих памятных мероприятий, организованных «Единой Россией» ко Дню Победы. Например, до 9 мая жителям нашей страны и зарубежья раздадут миллионы Георгиевских лент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии Дня Победы по всей России набирает обороты масштабная патриотическая акция, в рамках которой звучит знаменитая песня «Катюша». Ее особенность в том, что всех исполнительниц зовут Екатерина, и они собираются вместе в разных городах, чтобы спеть.

Каждый город стремится поставить рекорд не только по чистоте исполнения, но и по количеству участниц. Пока максимальное число Катюш собралось в Перми — 137 человек.

