Продолжают дело предков: участники СВО присоединились к акции «Бессмертный полк» на передовой

К орудиям крепятся фотографии дедов и прадедов тех, кто сегодня борется с попытками реабилитировать нацизм.

Российские бойцы на передовой присоединились к акции «Бессмертный полк». Бережно и трепетно они крепят портреты своих дедов и прадедов к орудиям, с которыми выходят на огневые точки. Продолжатели дела своих предков, они хорошо помнят их рассказы о Великой Отечественной войне, о сложном пути к победе и абсолютной уверенности в том, что им удастся вытеснить нацистов с нашей земли.

«То, что он рассказывал про фашизм, тут, походу, то же самое и происходит, что также бьют по гражданским людям и не стесняются ничего», — рассказал заряжающий Роман Коновалов.

Как раз для того, чтобы пресечь такие попытки, артиллеристы снова идут в бой. В этот раз их целью стал вражеский пункт управления БПЛА.

Акцию «Бессмертный полк» поддержали и военные инспекторы, которые обеспечивают передвижение боевой техники, разрабатывают маршруты колонн. Они также прикрепили фотографии своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны — в кабине бронеавтомобиля «Тигр», чтобы быть со своими предками в одном строю.

