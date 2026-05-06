Сергей Лавров и глава МИД Катара обсудили безопасность в Персидском заливе

Дипломаты уделили особое внимание принципам свободного судоходства.

Силовые решения кризиса в Ормузском проливе недопустимы. Это общая позиция Москвы и Дохи, которую в телефонном разговоре подтвердили министры иностранных дел России и Катара.

Особое внимание Сергей Лавров и его коллега уделили вопросу безопасности стран Персидского залива. А также соблюдению принципов свободного судоходства. И необходимым мерам, которые позволят этого достичь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио «сверили часы» по ключевым вопросам международной политики. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, стороны обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, ситуацию между Россией и Украиной, а также конфликт на Ближнем Востоке.

Лавров и Рубио рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер. 29 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который длился более полутора часов. В Кремле назвали разговор откровенным.

