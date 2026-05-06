«Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе

Reuters/EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN; 5-tv.ru

Миссия подразумевала сопровождение судов через транспортную артерию на Ближнем Востоке.

США свернули все операции против Ирана. Трамп объявил о приостановке проекта «Свобода» — миссии по сопровождению судов через Ормузский пролив. Хотя начали ее всего два дня назад. А глава Госдепа сообщил о завершении «Эпической ярости» — операции, с которой и началась война, что затронула весь Ближневосточный регион.

Ее экономические последствия ощущают по всему миру. Их как раз в эти минуты обсуждают министры торговли стран «Большой семерки» в Париже. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов собрал главные заявления.

Улыбки чиновников государств так называемой Большой семерки в Париже нынче выглядят скорее натянутыми — для совместных фото на сайты своих ведомств. Ну или еще потому, что в столице Франции сегодня довольно мокро и они рады оказаться наконец в тепле под крышей. Но под шквалом вопросов журналистов показное настроение улетучивается. Главная тема сегодняшней встречи министров торговли стран G7 — проблемы с нефтью и газом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Надо что-то делать, но что — пока неясно.

«Каждый день, когда Ормузский пролив остается закрытым, нам дорого обходится. Результатом являются высокие цены на энергоносители, нарушенные цепочки поставок и растущие производственные затраты», — заявила министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе.

Масла в этот разгорающийся пожар европейской паники подлил банк Goldman Sachs. По данным его аналитиков, имеющихся мировых запасов нефти хватит на 101 день. То есть до второй половины августа. Получается, в профессиональных кругах скорого завершения войны на Ближнем Востоке не видят.

Не видят и в США. Накануне госсекретарь Марко Рубио внезапно заявил о том, что операция «Эпическая ярость», с которой и началась вся эта война, прекращается. И начинается другая — с кодовым названием «Свобода».

«Президент Трамп, как он делает всегда, взял ситуацию в свои руки и откликнулся на призывы разных стран о помощи. Он отдал распоряжение вооруженным силам США обеспечить сопровождение застрявших в Ормузском проливе судов в безопасные районы, создать для них своего рода защитный периметр, в условиях которого они смогут продолжать работу, перевозить грузы и безопасно выйти из опасной зоны. Это первый шаг к восстановлению судоходства в проливе», — сообщил Марко Рубио.

При этом пока операция «Свобода» больше похожа на декларацию или попытку успокоить нефтегазовый рынок. Американским военным с горем пополам удалось вывести из Персидского залива то ли два, то ли три торговых судна — данные разнятся. При этом Тегеран заявил о ракетном обстреле кораблей США и повреждениях на одном из них, что в Штатах опровергли. Но сегодня Дональд Трамп в своей соцсети написал: и новую операцию по выводу торговых судов США тоже сворачивают.

«Хотя блокада остается в полной силе и действует в полном объеме, проект „Свобода“ (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы проверить, возможно ли завершить и подписать соглашение», — написал Трамп.

Тем временем Иран ужесточил контроль над Ормузским проливом. Во-первых, в Тегеране заявили о создании некоего отдельного ведомства, которое будет курировать пропуск судов. Во-вторых, вводятся новые правила: перед проходом через пролив нужно будет получить официальные инструкции у Тегерана — маршрут, скорость и так далее. Весы снова пошатнулись.

«Таким образом, война продолжится, но что это будет означать? Это означает, что Соединенные Штаты Америки и Израиль добились дестабилизации в регионе. И это им выгодно, потому что теперь Катар уже не может экспортировать СПГ так, как раньше. Вы видите, что мы в Европе снова обращаемся к американским поставкам», — считает глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

И вот совпадение — США за последние девять недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти, обогнав по объемам экспорта Саудовскую Аравию. Но аналитики уверены: этого все равно не хватает. В ЕС, вероятно, понимают это и умеют считать. Неспроста же канцлер Германии Фридрих Мерц вдруг предложил США и Израилю военную помощь.

«Германия готова при необходимости внести и военный вклад в долгосрочное обеспечение свободы морских путей. С этой целью первое немецкое судно уже направляется в восточную часть Средиземного моря, где оно будет размещено в предварительном порядке», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

В общем, пока между Западом и Ираном идут эти качели, цены на нефть с начала этой недели снова растут — не сильно, в среднем на 6%. Но в Западной Европе и это почувствовали.

