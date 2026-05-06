«Она считалась фотохантером»: знакомый погибшей Ксении Добромиловой о ее работе

Фото, видео: Скриншот с сайта: YouTube/HammAliNavai; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушку насмерть сбил байкер во время фотосессии.

Погибшая в ходе ДТП Ксения Добромилова была фотохантером и любила снимать мотоциклистов на одном колесе. Об этом рассказал ее знакомый Владислав в беседе с 5-tv.ru.

«Она считалась фотохантером, фотоохотником. На определенные локации приезжали мотоциклисты, кто хотел себе красивую фотографию, может быть, видео», — сказал Владислав.

Знакомый отметил, что они не были близкими друзьями с Ксенией, они познакомились в конце прошлого сезона. Добромилова отличалась от всех тем, что она любила фотографировать езду на заднем колесе. Многие фотохантеры не выкладывают обычно такие работы в публичный доступ, но Добромилова как раз любила это делать.

Что касается самой аварии, то Владислав не берется комментировать все обстоятельства случившегося, так как видел лишь кадры ДТП в соцсетях. Владислав лишь предположил, что у байкера, который сбил насмерть девушку, было мало опыта или же что-то случилось с давлением в колесе, из-за чего он не справился с управлением.

Авария со смертельным исходом произошла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Байкер сбил фотографа Ксению Добромилову, которая в тот день работала, снимая на камеру мотоциклистов. В момент аварии девушка находилась на проезжей части.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время байкер задержан.

Ксения Добромилова была известна по участию в клипе рэперов HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой. Сам артист в этот день тоже попал в громкую аварию в центре Москвы. Разница между ДТП на Дорогомиловской улице и Зубовским бульваром составила около полутора часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.