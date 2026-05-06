Попавшего в ДТП рэпера Navai могут лишить прав

Фото: www.globallookpress.com/Павел Кашаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист находился за рулем черной спортивной иномарки, которая врезалась в светофор.

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), который попал в ДТП на Ferrari в центре Москвы, отпустили после опроса в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

Собеседники в правоохранительных структурах уточнили, что водителя доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств аварии. При этом уточнялось, что ему грозит лишение водительских прав за нарушение правил дорожного движения.

По имеющейся информации, артист находился за рулем черного спорткара Ferrari, который вечером 5 мая врезался в светофор. В результате ДТП никто не пострадал.

Известно, что после столкновения спортивная машина получила сильные повреждения: его передняя часть оказалась практически полностью разрушена, также отлетело одно из колес. Позже автомобиль эвакуировали с места происшествия, о чем сообщал 5-tv.ru.

Предварительно было установлено, что Ferrari двигался на высокой скорости без номерных знаков. Во время резкого перестроения машину занесло. Сначала она столкнулась с бордюром, затем с деревом и дорожным знаком, после чего врезалась в светофор.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры ДТП с участием рэпера Navai.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.