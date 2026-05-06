Фото: legion-media/Anthony Behar/Sipa USA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Триггером для конфликта могла стать другая женщина.

Рианна и A$AP Rocky попали в объективы камер во время эмоционального и напряженного диалога сразу после завершения официальной части Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, знаменитостей запечатлели в автобусе, где они выглядели расстроенными и вели серьезную беседу.

«Они явно недовольны… Погодите, неужели они спорят?» — процитировал источник слова свидетелей происходящего.

Несмотря на то, что пара воспитывает троих детей и считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, фанаты в социальных сетях начали активно обсуждать возможные причины размолвки.

Ситуацию осложнило появление видеоролика, снятого в ту же ночь. Поклонники назвали его вероятным триггером для ссоры.

На кадрах видно, как A$AP Rocky увлеченно разговаривает с другой женщиной, пока Рианна стоит в стороне. Позже рэпер подошел к камере, заслонив собой супругу и не вступая с ней в контакт. Это также было расценено аудиторией как проявление холодности.

Впрочем, некоторые инсайдеры рассказали обратное. Один из присутствующих на мероприятии сообщил прессе, что пара была в отличном настроении и наслаждалась праздником.

Сами представители артистов пока воздерживаются от комментариев по данному инциденту.

Отмечается, что этот вечер ознаменовался для певицы не только предполагаемой семейной драмой, но и примирением с давней соперницей — певицей Бейонсе.

Исполнительница хита «Umbrella» прямо на красной дорожке заявила журналистам о планах посетить после вечеринку, организованную Бейонсе и Jay-Z.

«Вы шутите? Существует только одна вечеринка, на которую стоит пойти!» — сказала она.

Этот жест поставил точку в слухах о конкуренции между звездами, которая обострилась еще в 2016 году из-за одновременных релизов альбомов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.