Экс-жена Гогунского представила в суде доказательства ущемления прав ребенка актером

По мнению Ирины Маирко, звезда сериала «Универ» скрывал реальные доходы, чтобы уклониться от выплаты алиментов дочери.

Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко имеет доказательства ущемления прав ребенка актером. Об этом рассказала ее адвокат Анна Фролова в беседе с Газета.ру.

По словам юриста, они уже передали все подтверждения того, что Гогунский скрывал реальные доходы, чтобы уклониться от выплаты алиментов дочери. По иску Маирко бывшему мужу 4 мая уже состоялось второе судебное заседание.

«Стороной Ирины Маирко уже представлены суду доказательства, указывающие на признаки недобросовестного поведения ответчика. Нами установлено, что в августе 2022 года, сразу после заключения мирового соглашения, Виталий Гогунский вышел из состава учредителей своей компании и сложил полномочия генерального директора, переписав бизнес на свою мать, Татьяну Гогунскую», — заявила Фролова.

Фролова подчеркнула, что такие действия могут расцениваться как ущемление прав ребенка. Со совей стороны, Маирко и ее защита представили суду все доказательства, а уже сам суд даст свою оценку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Гогунский перепутал возраст своей дочери — блогера Миланы Стар. На актера тут же обрушилась волна хейта от поклонников его знаменитой наследницы.

В Telegram-канале он написал, что дочка достигла совершеннолетия, хотя на самом деле девочке исполнилось всего 16 лет. В комментариях под трогательным поздравлением буквально развернулось два «лагеря»: одни подписчики указали Гогунскому на курьезную ошибку, другие отметили, что 16 — это «первое совершеннолетие, когда уже многое разрешено».

