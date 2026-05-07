«Важно не обесценивать»: как вежливо отказаться от приглашения на шашлыки

Эксперт объяснила, как не обидеть друзей и при этом провести праздники так, как хочется вам.

Многие хотят провести майские праздники спокойно в кругу семьи, в связи с чем терзают себя сомнениями, как вежливо отказаться от приглашения знакомых и друзей на шашлыки. О тактичных способах рассказала психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru.

Если не хочется обидеть хорошего приятеля, то отказ можно объяснить другими намеченными планами. Чаще всего на важное мероприятие приглашают заранее, например, за месяц. Поэтому отказать по этой причине вполне оправдано правилами этикета.

«Если, опять же, человек близкий и хочется ему как-то объяснить ситуацию — можно. Но в принципе ты не обязан», — добавила эксперт.

По словам психолога, в отказе главное — не обесценивать само приглашение. Очень важно дать понять собеседнику, что он очень ценный для вас человек.

«Важно: не обесценивать человека, не обесценивать позицию, ситуацию, приглашение, само мероприятие. Это очень здорово и круто», — подчеркнула психолог.

Кроме того, психолог посоветовала сохранять искренность в разговоре с близкими людьми. Честность помогает избежать недопонимания и укрепляет отношения.

