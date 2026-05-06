Годовалый ребенок впал в кому из-за кондитерской пыльцы на торте
Фото: www.globallookpress.com/Jury Kevin
В Австралии 14-месячный малыш по имени Дастин находится в критическом состоянии и введен в медицинскую кому после вдыхания декоративного кондитерского порошка. Об этом сообщило Mirror.
Инцидент произошел, когда мать ребенка, профессиональный кондитер, готовила праздничный торт для сына своей подруги.
Маленький Дастин сумел достать баночку с золотистым кандурином — мелкодисперсной пыльцой, используемой для придания блеска десертам. Ребенок вдохнул опасное вещество, что привело к мгновенной остановке дыхания.
Мать пострадавшего немедленно вызвала экстренные службы. Врачи пояснили, что при контакте с влагой в дыхательных путях, порошок превратился в густую клейкую пасту прямо внутри легких мальчика.
Сейчас Дастин находится в отделении интенсивной терапии детской больницы, где его поддерживает аппарат ИВЛ.
«Кейти хочет, чтобы все мамы и, в частности, пекари знали, что продукты, которые стоят на наших полках или в шкафах, не обязательно съедобны или безопасны. Он залез в ящик, достал порошок и вдохнул его. Сейчас ему не очень хорошо», — рассказала подруга семьи.
Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое. Медики пока не могут дать точных прогнозов.
Ребенку предстоят дополнительные операции для проверки состояния легочных тканей и корректировки дыхательных трубок.
После случившегося поставщик опасного декоративного вещества принял решение изъять товар из продажи.
