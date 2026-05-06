«Спасибо, Любочка»: мама Чеботиной вступилась за дочь в конфликте с Успенской

Мама Люси Чеботиной вступилась за дочь в конфликте с Любовью Успенской

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом для скандала стал комментарий королевы шансона.

Мама певицы Люси Чеботиной вступилась за дочь в конфликте с Любовью Успенской. Пост женщина разместила в соцсетях.

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — написала мама Чеботиной.

Ранее скандал с участием 72-летней королевой шансона и 27-летней поп-исполнительницей разгорелся после резкого комментария Успенской. Он был опубликован под одним из постов Чеботиной. Успенская не стала смягчать выражения.

«Раздражает дико, терпеть не могу!» — поделилась звезда.

Мама Люси — Анна — отметила, что непонятно, почему Любовь Залмановна опустилась до критики ее дочери.

Сама Люся Чеботина известна как неконфликтный человек. Она старается обходить стороной публичные перепалки. Однако это не первый случай, когда артистка оказывается в центре скандала. В мае 2023 года у нее возникли серьезные разногласия с блогером Идой Галич. Тогда Чеботина в последний момент не приехала на съемки шоу Галич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.