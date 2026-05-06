Кровавая тайна: девушка рассказала, почему не общается с отцом-мафиози

Фото: www.globallookpress.com/dirk enters

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследница гангстера узнала о криминальной деятельности главы семейства еще в подростковом возрасте.

Дочь бывшего итальянского мафиози прекратила общение с родителем после того, как он лишил жизни ее мать. Об этом она рассказала в социальной сети Reddit.

Девушка поделилась подробностями своей тяжелой семейной истории. Она уточнила, что ее отец являлся активным членом мафии в 1970-80-х годах.

Пользовательница соцсети узнала о криминальной деятельности главы семейства еще в подростковом возрасте. Однако окончательный разрыв произошел именно из-за убийства самого близкого ей человека.

«Мои отношения с ним разорвались после того, как он лишил жизни мою мать. Его самого не стало четырьмя годами позже, но он так и не понес за это наказания. Как бы странно это ни звучало, я все еще люблю его, я присутствовала на церемонии прощания с ним», — написала автор публикации.

По словам девушки, отец до последнего утверждал, что смерть матери была лишь трагической случайностью. Сама же рассказчица уверена, что мотивом послужила банальная ревность. Женщина развелась с гангстером и нашла себе другого спутника жизни.

Дочь мафиози вспомнила странный случай, произошедший незадолго до трагедии. В их городе произошла серия громких убийств, и она решила поинтересоваться у матери, не замешан ли в этом отец.

Реакция женщины была пугающей. Она тревожно огляделась по сторонам, проверяя, нет ли лишних ушей.

«Почему-то я спросила маму, знает ли папа что-нибудь об этом. Она огляделась, будто ей показалось, что кто-то подслушивает, но кроме нее и меня там никого не было. В ответ она сказала: «Больше никогда меня не спрашивай», — заключила пользовательница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.