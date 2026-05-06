Действующие справки об инвалидности, выданные на Украине и дающие право на отсрочку от мобилизации или освобождение от службы, необходимо аннулировать. Такое мнение в интервью изданию Телеграф высказал депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

По его словам, после этого важно повторно проверять мужчин на пригодность к выполнению задач для Вооруженных сил Украины.

Парламентарий заявил, что исключение должно касаться только тех, кто получил инвалидность после участия в боевых действиях с 2014 года. Остальных, по его мнению, следует заново обследовать. Также он выразил мнение, что большая часть подобных документов могла быть оформлена незаконно.

Кроме того, депутат сообщил о планах пересмотреть систему бронирования работников критически важных предприятий. Власти Незалежной намерены изменить как процент сотрудников, которым можно предоставить бронь, так и перечень категорий граждан, которые подпадают под такую защиту.

Проблемы нынешней системы мобилизации до этого неоднократно признавали и украинские власти. В стране регулярно появлялись сообщения о конфликтах между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и гражданами во время проверок на улицах и в общественных местах.

При этом украинские боевики не раз заявляли о нехватке личного состава, а также о слабой подготовке части мобилизованных. Сообщалось и о случаях, когда в армию попадали люди с хроническими заболеваниями. Так, 5-tv.ru писал, что на западе Украины мобилизовали человека с подтвержденной умственной отсталостью.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Возраст призыва снизили с 27 лет до 25 лет в 2024 году, а позже вступили в силу новые меры по ужесточению мобилизационного законодательства. По оценкам ряда экспертов, это привело к росту коррупции в системе ТЦК.

