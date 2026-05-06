Опасная находка: врачи вытащили раскрытую булавку из носа малыша

Попытка помочь ребенку дома обернулась осложнениями и срочной госпитализацией.

Медикам в Москве пришлось проводить сложное вмешательство, чтобы извлечь из носа маленького пациента раскрытую булавку. Речь идет о двухлетнем мальчике, которого доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как в носовую полость попал острый предмет.

Ситуация резко ухудшилась, когда родители попытались справиться своими силами — булавка раскрылась и вызвала кровотечение, что потребовало немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

Уже в приемном отделении специалисты смогли определить точное расположение инородного тела — это стало возможным благодаря обзорному рентгену. Выяснилось, что предмет застрял достаточно глубоко и задел мягкие ткани: он оказался в среднем носовом ходе и области решетчатого лабиринта, что делало ситуацию потенциально опасной.

Вмешательство проводили врачи-оториноларингологи. Процедура прошла под наркозом с применением эндоскопического оборудования, что позволило максимально аккуратно извлечь булавку и минимизировать риск дополнительных повреждений.

После оказанной помощи состояние ребенка стабилизировалось. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает: мальчика выписали домой, где он продолжит наблюдаться у врача по месту жительства.

Медики отдельно предупреждают, что любые попытки самостоятельно достать инородные предметы из носа могут привести к серьезным последствиям.

«Важно: при попадании инородного тела в нос не пытайтесь удалить его самостоятельно — это может ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и даже летального исхода. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью», — подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением ДГКБ имени З. А. Башляевой Анна Царева.

