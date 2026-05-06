Платежки под контролем: кому дадут скидку на ЖКХ в 2026 году

С 1 июля 2026 года выплаты на жилье и ЖКУ будут рассчитываться отдельно

Некоторые россияне смогут одновременно рассчитывать сразу на два вида помощи — но есть нюансы.

Поддержка при оплате коммунальных услуг в 2026 году строится по двум направлениям — это субсидии, зависящие от уровня дохода, и льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан вне зависимости от финансового положения.

Как пояснил в беседе с Life.ru депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, действующие правила распространяются на всю страну и регулируются на федеральном уровне.

Субсидии назначаются в тех случаях, когда расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги становятся слишком высокими по отношению к доходу.

Общий порог составляет 22%, однако в ряде регионов он может быть ниже. Так, в Краснодарском крае для многодетных семей он снижен до 15%.

Получателями могут стать собственники жилья, арендаторы, а также члены жилищных кооперативов, но только при условии отсутствия задолженности по коммунальным платежам. Такая помощь оформляется через органы социальной защиты по месту жительства и предоставляется на шесть месяцев.

Льготы, в отличие от субсидий, не привязаны к доходу. Они положены определенным категориям граждан. В их числе — люди с инвалидностью всех групп и семьи с детьми-инвалидами, которым компенсируют половину расходов на ЖКХ и капитальный ремонт.

Аналогичный размер поддержки предусмотрен для ветеранов боевых действий, участников СВО, а также реабилитированных лиц и пострадавших от репрессий — но в пределах социальных нормативов.

Полностью освобождаются от оплаты Герои России, СССР и Герои Труда. Также на компенсацию в 50% могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей, а также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С середины года порядок начисления компенсаций изменится.

«С 1 июля 2026 года изменится структура выплат: компенсация на жилье и на коммунальные услуги будут рассчитываться отдельно. Размер компенсации на ЖКУ будет считаться исходя из тарифов и нормативов, а не фактического потребления. За субсидиями и льготами нужно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства», — отметил Панеш.

При этом оба вида поддержки могут применяться одновременно: получение льготы не исключает возможности оформить субсидию. В Краснодарском крае выплаты уже переводят на банковские карты, однако для тех, кто предпочитает получать деньги через почту, такая возможность сохраняется.

Если расходы на коммуналку превышают установленный порог, стоит подать заявление на субсидию, а при наличии права на льготы — оформить и их.

