Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

Процессы в Арктике оказались куда активнее, чем предполагали исследователи.

Ученые зафиксировали неожиданный источник выбросов парниковых газов в Арктике, который может усиливать глобальное потепление быстрее, чем считалось ранее. Речь идет о газах, поднимающихся из глубин под ледяным щитом Гренландии — одного из ключевых регионов, влияющих на климат планеты.

Исследование показало, что под толщей льда происходят активные выбросы из геологических слоев. Специалисты пришли к выводу, что основным компонентом этих выбросов, вероятнее всего, является метан. Газ поднимается вверх через трещины в горных породах, что свидетельствует о гораздо более интенсивных процессах в Арктике, чем предполагалось ранее.

Гренландия — крупнейший остров Земли — почти полностью скрыта под ледяным покровом. Однако под этим массивом льда ученые обнаружили зоны скопления газа и разломы, через которые он выходит на поверхность. Такие выбросы могут быть связаны как с разложением органических веществ, так и с химическими реакциями, происходящими глубоко в недрах.

Особое внимание исследователей привлек метан, поскольку он считается одним из самых мощных парниковых газов. В природных условиях он часто находится в виде газогидратов — соединений, напоминающих лед, внутри которых заключен газ. При изменении температуры или давления такие структуры разрушаются, высвобождая метан в атмосферу. При этом выбросы происходят не только в океанах и зонах вечной мерзлоты, но и под ледниками, что делает ситуацию более масштабной.

Арктический регион играет ключевую роль в формировании глобального климата. Рост концентрации метана усиливает парниковый эффект, что приводит к ускорению потепления. Это, в свою очередь, отражается на погодных условиях: в одних регионах учащаются засухи, в других увеличивается количество осадков. Нарушение привычных климатических циклов уже представляет угрозу для сельского хозяйства и продовольственной стабильности.

Ученые отмечают, что ситуация усугубляется эффектом замкнутого круга. Таяние ледников способствует увеличению выбросов метана, а сам газ, усиливая парниковый эффект, ускоряет дальнейшее таяние. По мнению экспертов, эти процессы указывают на масштабные изменения в природной системе Земли и требуют более пристального внимания со стороны научного сообщества.

