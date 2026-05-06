Пять агентов Киева задержаны сотрудниками ФСБ в четырех городах России

В России задержали пять агентов Киева за сбор данных для диверсий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Среди них — четыре россиянина и один иностранец.

В четырех городах России были задержаны пять агентов спецслужб Украины. Четыре россиянина и один иностранец собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ФСБ.

«Находясь в городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань, по заданию украинских спецслужб осуществляли сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, для совершения диверсионно-террористических актов», — следует из сообщения ведомства.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержали россиян, которые оправдывали ракетные и беспилотные атаки ВСУ по территории нашей страны.

Возбуждены уголовные дела по статьям о содействии диверсионной деятельности, а также о публичном оправдании террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что был задержан житель Курска за сбор данных о военных объектах для Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

