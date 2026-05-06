Настоящий обман: фанаты Вани Дмитриенко недовольны его концертами

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед началом одного из выступлений певец пообещал исполнить 25 песен и прочитать три стихотворения. Но все пошло не по плану.

Поклонники певца Ваня Дмитриенко раскритиковали артиста после его концертов в Волгограде. По словам зрителей, выступления оказались значительно короче заявленной артистом программы, а часть обещанных песен так и не прозвучала. Своими негативными отзывами пользователи поделились в соцсети.

Концерты исполнителя прошли в городе 30 апреля и 1 мая. Организаторы объясняли проведение двух выступлений высоким спросом на билеты. В первый день зал оказался полный, а на второй концерт почти все места также оказались раскуплены.

Недовольство после второго выступления выразила блогер Виктория Рай. Она рассказала в соцсетях, что перед началом одного из этих концертов Ваня пообещал исполнить 25 песен и прочитать три стихотворения. Однако, по ее словам, спустя примерно 40 минут после начала программы певец начал торопиться, быстро исполнил несколько популярных треков и закончил концерт раньше ожидаемого времени.

По подсчетам поклонницы, зрители услышали только 18 песен, а само выступление длилось около часа и 20 минут вместо обещанных двух часов. Девушка отметила, что особенно ждала песню «Параноик», но она так и не прозвучала. Такое отношение к зрителям она назвала настоящим обманом.

В комментариях под публикацией другие поклонники артиста сообщили, что подобные сокращенные концерты у Дмитриенко происходят не в первый раз. Некоторые фанаты также посчитали это несправедливым по отношению к аудитории.

Ранее, во время концерта в Ярославле, Дмитриенко по ошибке призвал зрителей из Челябинска подпевать ему со сцены. Тогда поклонники восприняли оговорку с юмором и решили, что певец просто устал из-за плотного гастрольного графика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи. Этот странный инцидент произошел с молодым человеком после концерта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.