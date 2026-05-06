Расправа на глазах у детей: в Бразилии убили популярного блогера
People: в Бразилии убили популярную блогершу на глазах у ее детей
Фото: www.globallookpress.com/Carlos Santtos
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ее младшему ребенку не исполнилось и года.
В Бразилии неизвестный злоумышленник застрелил 26-летнюю блогера Памелу Гимарайнш прямо на глазах у четырех ее детей. Об этом сообщило People.
По имеющимся данным, преступление произошло возле дома погибшей. Очевидцы рассказывают, что к воротам участка подъехал автомобиль, водитель которого окликнул женщину.
Гимарайнш вышла к посетителю и завершила короткий разговор. Затем она развернулась спиной, чтобы вернуться в здание. Тогда мужчина открыл огонь.
Несмотря на оперативную госпитализацию и усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось. Полученные ранения оказались смертельными.
Местные правоохранительные органы незамедлительно начали расследование трагедии. В настоящее время полиция занимается активным поиском подозреваемого, мотивы которого остаются неясными.
Свидетелями жестокой расправы стали четверо детей погибшей, находившиеся в тот момент рядом.
Памела Гимарайнш была известна в социальных сетях, где делилась секретами красоты, модными советами и подробностями воспитания детей.
Ее младшему ребенку к моменту трагедии не исполнилось и года. Он появился на свет в сентябре 2025 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.