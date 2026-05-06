Мир магии в наушниках: HBO Max анонсировал новый проект о Гарри Поттере

HBO Max анонсировал подкаст с разбором фильмов о Гарри Поттере

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж.: Крис Коламбус, 2001г.

Поклонники культовой франшизы получат эксклюзивный контент.

Стриминговая платформа HBO Max выпустит подкаст «Harry Potter: The Official Film Podcast», посвященный детальному пересмотру всех восьми оригинальных фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщило Variety.

Премьера запланирована на 19 мая. В эфир выйдут сразу два эпизода, посвященные разбору первой части истории — «Гарри Поттер и философский камень».

В дальнейшем новые выпуски будут появляться еженедельно. Общая продолжительность аудиопроекта составит около 16 часов, так как каждой кинокартине посвятят по два часовых эпизода.

Производство подкаста осуществляется HBO Max в тесном сотрудничестве с компанией Pod People. Ведущей шоу станет британский кинокритик Рианна Дхиллон, которая пригласит в студию различных экспертов и знаменитостей из мира медиа и развлечений.

Проект задуман как глубокое погружение в киновселенную. Слушателей ждут не просто краткие пересказы сюжета, а детальный анализ актерской игры, творческих решений режиссеров и ключевых тематических линий.

В специальном сегменте под названием «Magic Makers» (Создатели магии) примут участие приглашенные гости, работавшие над фильмами за кадром, чтобы раскрыть секреты съемочного процесса.

Запуск аудиошоу приурочен к юбилею франшизы. В этом году исполняется 25 лет с момента выхода первого фильма, сделавшего знаменитыми Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон.

Кроме того, проект направлен на привлечение внимания аудитории к грядущему сериалу HBO по книгам Дж. К. Роулинг, который выйдет с полностью обновленным актерским составом.

Релиз первого сезона масштабного телепроекта ожидается к 25 декабря 2026 года. Видеоверсию подкаста можно будет посмотреть исключительно на сервисе HBO Max, в то время как аудиоверсия будет транслироваться на всех популярных площадках, включая Apple Podcasts и Spotify.

