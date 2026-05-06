«Японская весна»: в Якутске пройдет фестиваль Санкт-Петербургского Дома музыки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На сцену выйдут выдающиеся молодые артисты и лауреаты международных конкурсов.

В Якутске состоится концерт в рамках фестиваля национальной музыки «Японская весна» цикла «Музыкальная сборная России». Организаторами выступили Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России, виолончелиста, профессора Сергея Ролдугина, и Якутская филармония.

«Музыкальная сборная России» — уникальный проект, в рамках которого выдающиеся молодые солисты дают концерты по всей стране.

В Саха академическом театре имени Ойунского выступят выпускники престижных музыкальных вузов и лауреаты международных конкурсов — скрипачка Софья Девуцкая, виолончелистка Мария Болконская, флейтистка Софья Жилина, пианист Иван Кощеев, гобоист Федор Освер, кларнетист Филипп Создателев, тромбонист Александр Бодосов, саксофонист Марат Фатхутдинов и ударник Георгий Акимов.

Артисты исполнят произведения японских композиторов Митио Мияги, Тору Такемицу, Кадзуо Фукусимы, Макото Синохары, Маки Исии, Ре Ноды, Такаси Есимацу, Тосио Хосокавы, Есуки Фукуды и Масаеси Фудзиты.

Мероприятие состоится 6 мая.

Фестиваль проходит в рамках гастрольного тура солистов Санкт-Петербургского Дома музыки, который стартовал 11 марта в петербургском Николаевском дворце. Концерты также прошли на федеральной территории «Сириус» 15 апреля и на курорте Роза-Хутор 16 апреля.

Также 15 мая музыканты посетят Петропавловск-Камчатский, 18 мая — Южно-Сахалинск, 20 мая — Благовещенск, 23 мая — Хабаровск и 26 мая — Владивосток.

«Японская весна» проходит в ответ на ежегодный фестиваль российской культуры в стране Восходящего солнца, который проводится при содействии общества «Россия-Япония» и поддержке спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Миссия проектов — дать молодым российским исполнителям продвинуться на международной арене и укрепить взаимоуважение академических музыкальных сообществ двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел 20-летний юбилей Петербургского Дома музыки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.