Готовятся к новой войне? Армия США возобновила боевую подготовку в джунглях

Тренировки, по данным журналистов, проводят в Панаме.

Соединенные Штаты, судя по всему, начинают готовиться к новой войне. Спустя четверть века американская армия возобновила подготовку военных к боевым действиям в джунглях.

Как выяснили журналисты Bloomberg, тренировки проходят в Панаме. Солдат учат ориентироваться в труднопроходимой местности, использовать мачете и устанавливать ловушки. Уже подготовлено несколько групп.

Формально, речь идет о борьбе с наркокартелями, обеспечении безопасности и желании Трампа к наращиванию присутствия в Латинской Америке. Но по мнению экспертов издания, сам факт возвращения таких программ может говорить о более широких планах. Вашингтон явно просчитывает сценарии действий в новых регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил планы США обеспечить безопасный коридор для эвакуации танкеров, застрявших перед Ормузским проливом.

Пентагон увеличил свою морскую группировку в Аравийском море: туда дошел третий авианосец «Джордж Буш», на борту которого более 60 самолетов.

