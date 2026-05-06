Бангладеш подключился к переговорам с Россией о поставках нефтепродуктов

Энергокризис, порожденный конфликтом на Ближнем Востоке, все сильнее бьет по странам Азии. Одна за другой они ищут альтернативу. И находят ее в России.

Стало известно, что к переговорам с Москвой подключился Бангладеш. По данным «Известий», стороны уже согласовывают первые поставки нефтепродуктов. Страна почти полностью зависит от импорта энергоресурсов. Ранее аналогичные шаги сделали Пакистан и Шри-Ланка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о движении мира к крупнейшему энергетическому кризису в истории. По его словам, признаки надвигающихся проблем уже становятся очевидны, однако глобальное сообщество до сих пор в полной мере не осознает масштаб возможных последствий, словно во сне.

Дмитриев отметил, что лишь часть экспертов начинает обращать внимание на нарастающие риски в энергетическом секторе. Ранее сообщалось, как Россия вносит вклад в борьбу с топливным кризисом, заостряя внимание на недопущении хаоса на энергетическом рынке.

