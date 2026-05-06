В поисках баланса: принц Гарри требует от родных уважения к Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не всем членам британской королевской семьи нравятся такие условия.

Принц Гарри выдвинул ряд условий королевской семье перед своим летним визитом в Великобританию вместе с Меган Маркл. Одно из них — проявление уважение к его супруге Об этом сообщило In Touch Weekly

Согласно данным инсайдера, герцог Сассекский настаивает на получении твердых гарантий того, что к его жене будут относиться с подобающим уважением, а не выставлять ее в роли отрицательного персонажа еще до начала поездки.

«Последнее, чего он хочет, — это чтобы Меган попала в ситуацию, где она почувствует себя объектом осуждения», — отметил источник издания.

Гарри стремится обеспечить «вежливый прием» и дать супруге честный шанс на нормальное общение с монаршими родственниками.

Ситуация осложняется внутренними конфликтами внутри Букингемского дворца, где между королем Карлом III и принцем Уильямом идет серьезное противостояние по вопросу примирения с Гарри. Пока монарх желает, чтобы визит прошел гладко, его наследник и королева-консорт Камилла настроены более скептично.

Инсайдеры подчеркивают ироничность момента. Гарри долгое время просил о возможности вернуться, но теперь, когда такая перспектива появилась, он сам создает дополнительные преграды своими требованиями.

Многие при дворе склонны считать, что за подобными условиями стоит влияние самой Маркл. Это лишь усугубляет напряженность в отношениях между братьями и отцом.

Контекст отношений Меган Маркл с британской королевской семьей также остается негативным фоном для предстоящей поездки. По данным источников, бывшую актрису фактически противопоставляли принцессе Кейт Миддлтон с самого начала ее появления во дворце. В этом процессе участвовала не только пресса, но и королева Камилла.

Сейчас Гарри пытается балансировать, стараясь сохранить поддержку своего 77-летнего отца и одновременно защитить интересы супруги.

Однако при открытой оппозиции со стороны Уильяма и Камиллы поиск компромисса для спокойного семейного воссоединения кажется маловероятным сценарием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.