Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке

В ребенка случайно выстрелил его же старший брат.

В Иркутске шестилетний мальчик получил ранение. Ребенок ходил с пулей в руке неделю, так как не сказал о травме родителям. Об этом сообщили в пресс-службе детской областной больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Во время игры с пневматической винтовкой старший брат случайно выстрелил в младшего. Ребенок испугался и сказал родителям, что напоролся на гвоздь.

Целую неделю ему делали перевязки дома, не подозревая, что внутри руки застряла пуля.

Поводом для обращения к врачам стали поднявшаяся температура и сильный отек конечности. Рентген показал: в руке мальчика застряла пуля.

Хирургам пришлось вскрывать гнойный очаг и извлекать инородное тело вместе с осколками костей.

Последствия травмы оказались серьезными. Сустав пальца разрушен, сохраняется угроза тугоподвижности. Из-за повреждения ростковой зоны палец может отставать в развитии и с годами стать заметно короче других.

Сухожилия остались целы. Врачи ожидают восстановления движений, но не в полном объеме и только при условии постоянных тренировок поврежденной конечности.

Медики напомнили, что пневматика — это оружие. Хранить его нужно так, чтобы ребенок не мог достать. Если выстрел все же произошел, необходимо немедленно обращаться к врачу. Время в таких случаях работает против маленького пациента.

