Право на выплату: россияне без стажа могут рассчитывать на социальную пенсию

РИА Новости: в России граждане без стажа могут рассчитывать на социальную пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт разъяснила нюансы начисления средств и возрастные рамки для получения таких пособий.

Граждане России, не имеющие трудового стажа, сохраняют право на получение государственных выплат в виде социальной пенсии при выполнении определенных условий. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на доцента базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Эксперт подчеркнула, что выплата социальной пенсии является формой государственной помощи и не опирается на количество накопленных пенсионных баллов или продолжительность работы.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий», — пояснила Иванова-Швец.

Основной особенностью такой выплаты является возраст ее назначения. Она оформляется на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия по старости.

Кроме того, размер социальной выплаты фиксирован и не привязан к индивидуальным пенсионным коэффициентам или продолжительности трудовой деятельности.

Согласно актуальным данным, после индексации на 6,8%, проведенной 1 апреля 2026 года, средняя величина такой помощи составляет 16 569 рублей. Специалист также уточнила важный нюанс.

«Если с учетом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума», — отметила Иванова-Швец.

Это правило позволяет обеспечить минимально необходимый уровень дохода для нетрудоустроенных в прошлом граждан.

