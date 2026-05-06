«Зондировали меня»: астронавт рассказал о встрече с инопланетянами в спальне

Опытный военный летчик и один из первых коммерческих астронавтов Брайан Бинни перед своей смертью рассказал о встрече с неопознанными объектами прямо в собственной спальне. Об этом сообщило Daily Mail.

Событие произошло в декабре 2003 года в городе Розамонд, штат Калифорния, спустя всего шесть дней после того, как Бинни едва не погиб во время испытательного полета на аппарате SpaceShipOne.

По словам пилота, около четырех часов утра его разбудили странные вспышки света, которые он поначалу принял за отблески телевизора или огни полицейских машин.

Однако, выглянув в окно, он увидел, что его задний двор залит неестественно ярким дневным светом, в то время как вокруг царила глубокая ночь. В этом свечении парили необычные сущности. Одни напоминали мыльные пузыри, другие были похожи на светящиеся волейбольные мячи, которые активно перемещались в пространстве.

Бинни подробно описал этот инцидент в документальном фильме «Beyond Blue Sky: The Untold Story of the First Private Astronauts». Астронавт утверждал, что два светящихся объекта приблизились к окну и словно начали изучать его тело через стекло.

«Я открыл жалюзи, чтобы понять, что происходит. Полиции не было. Было нечто, чего я не видел ни до, ни после. Возможно, они зондировали меня или проверяли, но, не найдя ничего интересного, растворились в воздухе», — добавил он.

Важной деталью является то, что этот контакт произошел после жесткой посадки в пустыне Мохаве, когда аппарат SpaceShipOne серьезно пострадал, а карьера пилота оказалась под угрозой.

Супруга астронавта, Валери, убеждена, что таинственные гости были своего рода духовными проводниками, которые проверяли готовность мужа к будущим свершениям.

Спустя десять месяцев после этого случая Бинни успешно совершил повторный полет, установив мировой рекорд высоты для частных кораблей и выиграв приз в десять миллионов долларов (около 753 миллиона рублей).

Долгое время летчик хранил эту историю в секрете, решившись на откровение только под конец жизни. Брайан Бинни скончался от сердечного приступа в сентябре 2022 года в возрасте 69 лет.

