«Морально готовы»: Захарова о возможных провокациях в ЕС на День Победы
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Российские дипломаты уже не раз видели, на какие посягательства способны недружественные режимы.
Российские дипломаты в странах Европейского союза готовы к провокациям, которые могут начаться на 9 Мая. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам спикера дипведомства, различные посягательства происходят почти ежедневно.
«Мы их (провокации — Прим. ред.) видели разные, мы готовы к ним морально», — отметила Захарова.
Дипломаты РФ уже увидели, до какой «степени оскотинивания» дошли недружественные европейские режимы, подчеркнула представитель МИД РФ. При этом, согласно Венской конвенции, страны, в которых работают дипломаты из России, должны обеспечить их защиту.
Ранее в Токио прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 300 человек. Аналогичное мероприятие также прошло в немецком городе Франкфурт-на-Майне.
Тем временем обещание провокаций уже прозвучало со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского — он заявил, что на 9 Мая на Москву полетят беспилотники ВСУ.
