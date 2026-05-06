Шашлык без вреда: диетолог назвал безопасную порцию и дал совет по выбору мяса

Для снижения нагрузки на пищеварительную систему лучше сочетать блюдо с овощами

Шашлык следует употреблять в умеренных количествах, чтобы уменьшить риски для своего здоровья. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил диетолог Виктор Тутельян.

«Употребление шашлыка в больших количествах чревато неприятными последствиями: тяжестью в желудке, тошнотой, расстройством пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: избыток острой или жирной пищи может спровоцировать обострение гастрита, язвенной болезни», — заявил он.

Специалист отметил, что шашлык лучше есть с помидорами, зеленью и другими овощами. Эксперт подчеркнул, что сочетание мяса с овощами поможет сбалансировать прием пищи, а также снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Кроме того, врач заявил, что рекомендуемая порция блюда — 200 грамм, что соответствует одному шампуру. При выборе мяса Тутельян призвал обращать внимание на сорта с наименьшей жирностью.

