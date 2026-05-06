Российский павильон заработал на биеннале современного искусства в Венеции

Однако из-за давления Еврокомиссии экспозиция доступна публике только в онлайн-формате.

В Венеции сегодня состоится официальное открытие 61-й биеннале современного искусства. Впервые за долгое время там снова работает российский павильон.

Но из-за давления Еврокомиссии организаторы ввели жесткие ограничения. В ближайшие три дня вход только для прессы по спецприглашениям. А с 9 мая увидеть экспозицию можно будет лишь на уличных экранах.

Напомню, накануне открытия была запущена проверка Фонда биеннале. Власти хотели выяснить, кто спонсирует экспозиции. Но, несмотря на поступавшие угрозы и давление, участники проекта все равно решили прибыть в Венецию.

Как ранее писал 5-tv.ru, Украина и еще 22 страны написали жалобу и пригрозили бойкотом Биеннале после приглашения России.

Наша страна участвует в выставке с 1914 года. В 2022 году Россию сняли с участия в Биеннале, но в этом году организаторы выслали приглашение и согласились открыть русский павильон. Европейский союз обещал лишить выставку гранта в два миллиона евро.

