«Сад памяти» в Африке: аллеи в честь жертв ВОВ появились в Гвинее и Мавритании

Гвинея и Мавритания присоединились к акции «Сад памяти» в честь героев ВОВ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Еще две страны присоединились к эколого-патриотической акции «Сад памяти». Аллея в честь погибших в годы Великой Отечественной войны появилась у российского посольства в Гвинее.

Саженцы будут цвести красным, что отсылает к Знамени Победы. Еще один сад высадили в столице Мавритании, также на территории нашего диппредставительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Можайске стартовала Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Мероприятие посвящено героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции участники высадили 85 лип. Посадка деревьев приурочена к грядущему 85-летию начала войны.

