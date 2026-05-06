Гибель «Девочки-войны» и авария Navai: как один вечер связал два ДТП

Известный российский рэпер Navai может лишиться прав или даже оказаться за решеткой после выяснения всех деталей резонансного ДТП. Популярный музыкант на своем Ferrari без номеров не справился с управлением и вылетел на тротуар в центре Москвы. А буквально за час до этого в соседнем районе столицы на дороге погибла актриса Ксения Добромилова. Большую известность она приобрела как раз после съемок в клипе Navai. «Девочка-война», как ее назвали в соцсетях, скончалась во время экстремальной фотосессии.

Все подробности жутких аварий — у нашего корреспондента «Известий» Ивана Литомина. Он одним из первых оказался на месте.

Жесткие кадры — момент ДТП на Большой Дорогомиловской улице. Сразу несколько мотоциклов на скорости встают на задние колеса. Один вдруг резко теряет управление и врезается в девушку-фотографа.

Ксения Добромилова стояла прямо посреди проезжей части на разделительной полосе, охотилась за эффектными снимками. Фотосъемкой байкеров она занимается давно. У себя в соцсетях не раз писала о том, что ради кадра готова порой рисковать жизнью.

«Обломки и детали мотоцикла разбросаны по всей проезжей части Дорогомиловской улицы. После столкновения с девушкой сам мотоцикл пролетел еще несколько метров. Вот такие обломки — здесь. И, соответственно, сам байк», — поделился корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По нашим данным, мотоциклиста зовут Максим Завирюха. Предположительно, вот он. В полицейской машине дает объяснения произошедшему. Фотографа Ксению Добромилову медики долго пытались спасти, но в итоге девушка погибла в карете скорой помощи. Интересно, что, помимо фото, девушка увлекалась еще и съемками, была актрисой. Снималась в клипе известных рэперов HammAli и Navai.

Один из исполнителей клипа — Наваи Бакиров — почти одновременно с Ксенией тоже попал в ДТП.

«Разница между ДТП на Большой Дорогомиловской улице и здесь, в районе Парка Культуры, около полутора часов. Ferrari рэпера Navai вынесло на тротуар, и он на огромной скорости влетел в дерево», — рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Вот кадры этого ДТП. Иномарка наезжает на бордюр, ее заносит, и удар.

В машине сработали подушки безопасности. Известно, что в ней было два человека. Водитель и пассажир. За рулем находился концертный директор рэпера — Рауф Гасанов. Он сам в интервью «Известиям» подтвердил, что управлял иномаркой.

Сам же рэпер долго скрывался от прессы, несколько раз сменил одежду. Но нам все же удалось с ним пообщаться. Наваи Бакиров был немногословен. Лишь сказал, что скорость была небольшая.

«Мы не летели на большой скорости. Не надо», — сказал рэпер.

Про смерть девушки-фотографа из собственного клипа Бакиров также узнал из соцсетей.

— Сегодня девушка погибла из вашего клипа.

— Я знаю. Царство ей небесное.

— А это совпадение или вы, может быть, новость зачитались?

— Блин, пожалуйста.

В обоих ДТП сейчас разбираются правоохранители. И мотоциклиста с Большой Дорогомиловской, и концертного директора рэпера Navai, по всей видимости, доставили в отдел полиции для оформления протоколов. Первому — за смерть девушки-фотографа — может грозить уголовная ответственность.

