В Токио стартовала акция «Бессмертный полк»

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Мероприятие объединило дипломатов из дружественных стран, русскоязычных граждан и местных жителей.

Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны.

В акции принимают участие глава дипломатической миссии РФ в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, китайский посол в Токио и дипломаты из дружественных стран.

Кроме того, перед гостями с военными песнями и композициями выступает ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда при посольстве. Также на территории здания открыта полевая кухня.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Участники события несли в руках портреты родственников-ветеранов, флаги России и союзных республик. До этого шествие и акцию «Георгиевская ленточка» организовывали в Вашингтоне. Помимо русскоязычных граждан, участие принимали дипломаты и местные жители.

