Есть нюансы: как защитить свои права при покупке товаров с рук и не попасться мошенникам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Платить наличными следует только в присутствии камер видеонаблюдения — например, в банке или отделении почты.

При покупке товаров с рук важно проявлять предельную осторожность, особенно когда речь идет о технике, мебели или других дорогостоящих вещах. Что делать, если после покупки обнаружились скрытые недостатки, о которых продавец умолчал? И как оформить сделку, чтобы не стать жертвой мошенничества? На все вопросы эксклюзивно 5-tv.ru рассказала юрист и адвокат Екатерина Устименко-Бакумовская.

Законность — наше все

«В первую очередь необходимо обратить внимание и установить правовой статус продавца и его право собственности на вещь, собственник ли он, или есть ли обременение, залог или аресты, и также наличие письменного подтверждения сделки. Для движимых вещей ключевым является реальная возможность проверить товар до момента оплаты», — сказала эксперт.

Стоит отметить, что закон о защите прав потребителей в этом случае регулируется не в полном объеме, поскольку сделка происходит между обычными гражданами, а не ИП или юридическими лицами.

Например, если окажется, что телефон украли, то его изымут по статье 209 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Именно поэтому необходимо убедиться, что продавец — законный владелец, и попросить у него чек, коробку, увидеть, что телефон разблокируется его отпечатком пальца.

Как правильно зафиксировать условия сделки и на что обратить внимание

Чтобы в случае спора доказать свою правоту, важно заранее зафиксировать ключевые условия сделки. Это поможет избежать недоразумений и защитить ваши интересы.

Необходимо обязательно указать дату, точную сумму, индивидуальные признаки товара, вещи, серийный номер, дефекты, комплектацию, фамилию, паспортные данные продавца и фраза о том, что скрытые недостатки, о которых продавец не сообщил, дают покупателю право требовать возврата денег.

Следует составить расписку или договор купли-продажи в двух экземплярах. Если сумма сделки превышает 10 000 рублей, то письменная форма обязательна, согласно статье 161 ГК РФ.

До передачи денег нужно обратить внимание на следующие настораживающие факторы: отказ продавца показать паспорт, требование полной предоплаты, встреча в подозрительном месте (где нет камер), продажа от третьего лица без доверенности, явно заниженная цена.

Также должно насторожить несоответствие фото в объявлении с реальным товаром, а также запрет со стороны продавца на осмотр и проверку вещи в работе.

«Что может насторожить в формате встречи? Продавец предлагает встретиться в метро у турникетов, а не у камер или в отделении банка. Там нет связи и нет камер. Это риск, что после получения денег он убежит в толпу», — добавила адвокат.

Что делать с дефектным товаром?

Согласно статье 475 Гражданского кодекса РФ, если покупатель приобрел вещь с недостатками, о которых продавец не предупредил, то он имеет право требовать соразмерного уменьшения цены и расторжения договора и возврата денег.

Ключевой момент — недостатки должны быть скрытыми, а не возникшими по вине покупателя.

В случае спорной ситуации необходимо обратиться в суд. Только экспертиза установит, был ли дефект производственным или возник в результате эксплуатации.

Если экспертиза докажет, что продавец знал о поломке и умышленно скрыл этот факт (например, сорвана гарантийная пломба, а продавец утверждал, что устройство не вскрывалось), его действия будут квалифицироваться как «злоупотребление правом».

«Важно понимать: без письменных доказательств (договора, переписки) доказать свою правоту крайне сложно. Поэтому оформление сделки — это не формальность, а ваша страховка», — пояснила юрист.

Чтобы минимизировать риски при оформлении сделки, нужно следовать простым правилам безопасности.

1. Безналичный расчет. Всегда переводите деньги по банковским реквизитам — по номеру телефона или карты. В комментарии к платежу четко укажите, за что производите оплату, номер договора и дату. Это создаст неоспоримое подтверждение вашей оплаты в банковской системе.

2. Письменные подтверждения. Обязательно возьмите у продавца расписку о получении денег и акт приема-передачи товара. В документах должны быть указаны паспортные данные и адрес регистрации продавца.

3. Фиксация передачи. Сделайте фото и видеосъемку самого товара в момент передачи. Это поможет доказать его состояние на момент покупки.

4. Наличные — только с документами. Если вы все же передаете наличные (что менее желательно), то делать это следует в присутствии камер видеонаблюдения — например, в банке или отделении почты. При этом обязательно нужно составить расписку на месте.

В случае обмана у покупателя будут все необходимые доказательства для обращения в полицию по статье «Мошенничество».

«Если передача наличными, продавец скажет: „Я не брал деньги“. Пример максимальной безопасности: составление договора купли-продажи в двух экземплярах, можно от руки. В договоре указаны паспортные данные и адрес регистрации продавца. Переводите деньги на его карту с комментариями. Например, оплата за ноутбук (указать бренд и модель. — Прим. ред.) по договору от такого-то числа. Продавец подписывает акт приема-передачи. Результат — теперь это не просто слова, а гражданско-правовые отношения. Если товар плохой, у вас есть все доказательства для суда», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резком росте числа финансовых пирамид и «черных» кредиторов в России. За первые три месяца текущего года было обнаружено около 1400 субъектов, имеющих явные признаки незаконной деятельности. Прирост онлайн-кредиторов составил 36% из-за перехода преступных схем в цифровое пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.